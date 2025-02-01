В полиции опровергают сообщения о сбоях в работе спецлинии и сервисных центров

Спецлиния Нацполиции работает в штатном режиме, фото: «Район.in.ua»

https://racurs.ua/n203696-v-policii-oprovergaut-soobscheniya-o-sboyah-v-rabote-speclinii-i-servisnyh-centrov.html

Ракурс

У Нацполіції спростовують повідомлення про масштабні збої у роботі систем МВС, котрі поширилися у ЗМІ.

Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС, — наголошують у відомстві.

Вкотре просимо користуватися офіційною інформацією та перевіряти перед оприлюдненням дані, отримані з неофіційних джерел, — додали у поліції.

Раніше сьогодні видання «Телеграф» з посиланням на джерела у поліції повідомило про масштабний збій у системі «Армор». Видання повідомляло, що внаслідок збою постраждали гаряча лінія «102», оператори якої були змушені вручну фіксувати правопорушення, та Сервісні центри МВС, де було призупинено доступ до інформації про громадян. Стверджувалося, що це не перший такий випадок.

Джерело: Нацполіція, «Телеграф»