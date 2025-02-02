Осенью 2022 года рашисты отступили с правобережья Херсонщины, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n203719-ssha-ne-zapreschali-bit-po-rossiyanam-kogda-te-otstupali-s-pravoberejya-hersonschiny-sovetnik.html

Ракурс

Україна фізично не мала можливості завдати ураження російським військам, коли ті відступали з правобережжя Херсонщини восени 2022 року.

Про це в інтерв’ю BBC заявив головний радник, пізніше консультант колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров, коментуючи резонансну інформацію, наведену в книзі американського журналіста Боба Вудворда.

Україна фізично не мала можливості завдати ураження цим військам під час наступу. Забороняли США, не забороняли, немає значення. Я про це не знаю. Я не був свідком цих розмов і не читав цих директив, які там вони були. Хоча я сумніваюсь, що вони взагалі в письмовому вигляді існують, це може якісь телефонні розмови, — наголосив Назаров.

Він додав, що, незалежно від того, чи були такі директиви, ЗСУ тим наявним складом озброєння військової техніки і ракетних боєприпасів фізично не могли виконати цю задачу.

Треба розуміти простір фронту, треба розуміти, скільки на цьому фронті перебуває сил і засобів, і скільки в тебе є засобів вогневого ураження. А на той час було в ЗСУ, якщо не помиляюсь, чи 18, чи 15 тих же самих установок «Хаймарс» плюс дозовані партії боєприпасів до них, — зазначив Назаров.

Це просто наївний погляд, що на цій території можна вогневими засобами когось знищити і розгромити. Такого апріорі не може бути, просто не може бути і все. Україна фізично не мала можливості завдати ураження цим військам під час наступу, — додав він.

Назаров уточнив — якби росіяни залишались статично на тих районах і позиціях, які вони займали до виходу, тоді б їх методично, систематично протягом якогось певного часу знищували.

Це був, мабуть, єдиний можливий шлях для нас на той момент виконувати це завдання по розгрому цієї групи повністю. Але росіяни теж вирішили до цього не доводити, тому вони прийняли рішення на відхід, — зауважив він.

У листопаді 2024 року заступник головного редактора The Washington Post Боб Вудворд опублікував книгу «Війна» (War), у якій, з посиланням на інформовані джерела, написав, що влада США, ймовірно, не дозволила українському командуванню добивати або здійснювати вогневий вплив на війська росіян, які відступали через Дніпро.

Джерело: BBC