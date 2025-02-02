Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Более 2 тыс. вражеских воздушных целей уничтожили в январе 2025 года, скриншот видео

Уничтоженные в январе вражеские цели назвали в Воздушных силах (ВИДЕО)

2 фев 2025, 19:00
999

Протягом січня 2025 року протиповітряною обороною України збито понад 2,3 тис. засобів повітряного нападу противника.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, збито:

  • 31 крилату ракету Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1 тис. 595 ударних БПЛА типу «Shahed»;
  • 388 розвідувальних БПЛА;
  • 236 БПЛА інших типів.

За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них:

  • 77 — на вогневе ураження;
  • 79 — на винищувальне авіаційне прикриття.

У січні 2025 авіацією знищено 215 повітряних цілей, уражено, командні пункти, пункти управління БПЛА, райони зосередження техніки та живої сили, — розповіли у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров