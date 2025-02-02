Более 2 тыс. вражеских воздушных целей уничтожили в январе 2025 года, скриншот видео

https://racurs.ua/n203725-unichtojennye-v-yanvare-vrajeskie-celi-nazvali-v-vozdushnyh-silah-video.html

Ракурс

Протягом січня 2025 року протиповітряною обороною України збито понад 2,3 тис. засобів повітряного нападу противника.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, збито:

31 крилату ракету Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;

дві балістичні ракети «Іскандер-М»;

12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1 тис. 595 ударних БПЛА типу «Shahed»;

388 розвідувальних БПЛА;

236 БПЛА інших типів.

За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них:

77 — на вогневе ураження;

79 — на винищувальне авіаційне прикриття.