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Ракурс
Понад 2 тис. ворожих повітряних цілей знищили у січні 2025 року, скріншот відео

Знищені за січень ворожі цілі назвали у Повітряних силах (ВІДЕО)

2 лют 2025, 19:00
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Протягом січня 2025 року протиповітряною обороною України збито понад 2,3 тис. засобів повітряного нападу противника.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, збито:

  • 31 крилату ракету Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1 тис. 595 ударних БПЛА типу «Shahed»;
  • 388 розвідувальних БПЛА;
  • 236 БПЛА інших типів.

За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них:

  • 77 — на вогневе ураження;
  • 79 — на винищувальне авіаційне прикриття.

У січні 2025 авіацією знищено 215 повітряних цілей, уражено, командні пункти, пункти управління БПЛА, райони зосередження техніки та живої сили, — розповіли у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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