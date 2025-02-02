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Понад 2 тис. ворожих повітряних цілей знищили у січні 2025 року, скріншот відео
Знищені за січень ворожі цілі назвали у Повітряних силах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203725-znyscheni-za-sichen-voroji-cili-nazvaly-u-povitryanyh-sylah-video.htmlРакурс
Протягом січня 2025 року протиповітряною обороною України збито понад 2,3 тис. засобів повітряного нападу противника.
Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, збито:
- 31 крилату ракету Х-101, «Калібр», «Іскандер-К»;
- дві балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 1 тис. 595 ударних БПЛА типу «Shahed»;
- 388 розвідувальних БПЛА;
- 236 БПЛА інших типів.
За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. Із них:
- 77 — на вогневе ураження;
- 79 — на винищувальне авіаційне прикриття.
У січні 2025 авіацією знищено 215 повітряних цілей, уражено, командні пункти, пункти управління БПЛА, райони зосередження техніки та живої сили, — розповіли у Повітряних силах.