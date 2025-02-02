Владимир Зеленский, фото: Spektr.Press

https://racurs.ua/n203730-ukraina-poluchila-ot-ssha-orujiya-na-75-mlrd-dollarov-zelenskiy.html

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Україна фактично отримала від США зброї на суму понад 70 млрд доларів. Допомоги на 100−200 млрд, про які згадують різні джерела, Україна ніколи не отримувала.

Про це в інтерв’ю Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Я як президент воюючої країни говорю: ми отримали більше 75 (млрд доларів у вигляді допомоги США — ред.). Тобто 100 млрд з цих 177 млрд доларів (допомоги від США — ред.), або навіть з 200, як говорить дехто, ми ніколи не отримували, — наголосив Зеленський.

І це важливо, бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримали це не грошима, а зброєю. Ми зброї отримали на 70 з чимось млрд, — додав він.

Зеленський зазначив, що США надали Україні різноманітну допомогу, зокрема у вигляді гуманітарних, соціальних програм, навчання, тренування. Однак твердження про те, що Україна отримала 200 млрд доларів як підтримку армії не відповідають дійсності.

Він додав, що Україна вдячна за допомогу, проте наголосив, що суми у 75 і 200 млрд доларів — неспівставні.

Джерело: «Укрінформ»