Взрыв прогремел в элитном жилом комплексе Москвы. Фото:

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Ракурс

Вибух прогримів у Москві рано вранці у понеділок, 3 лютого.

Подія сталася в елітному житловому комплексі «Алые паруса», який знаходиться на північному заході російської столиці. Попередньо відомо, що в холі ЖК вибухнула граната або саморобний вибуховий пристрій. Про це пишуть російські пабліки.

Вибух стався у той момент, коли в хол зайшов один із мешканців у супроводі охоронців. Наразі відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.

Консьєрж будинку розповів, що раніше бачив загиблого по телевізору.

За попередніми даними, загиблими внаслідок вибуху може бути президент Федерації боксу самопроголошеної ДНР та засновник батальйону «Арбат» Армен Саркісян.

Нагадаємо, 3 січня в росії підірвали офіцера армії рф, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза та до ударів балістичними ракетами «Іскандер» по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях.