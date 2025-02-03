Агент ФСБ пытался взорвать колею перед поездом в Ровенской области

Агент ФСБ пытался взорвать колею перед поездом. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n203741-agent-fsb-pytalsya-vzorvat-koleu-pered-poezdom-v-rovenskoy-oblasti.html

Ракурс

Агент російської ФСБ намагався влаштували диверсію на залізниці у Рівненській області.

Ворожий диверсант намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову. Про це Служба безпеки України 3 лютого повідомила у Telegram.

Зловмисника затримали «на гарячому» і він навіть не встиг закласти вибухівку. Затриманим виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який раніше вчиняв акти вандалізму на місцях поховання українських військових.

Російська ФСБ завербувала його, бо він не лише підтримував російську диктатуру, але й хотів виїхати в рф. Про це він неодноразово писав у соцмережах.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агенту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 лютого Служба безпеки України затримала інформаторку російської ФСБ, яка «зливала» позиції та напрямку руху ЗСУ на Донеччині через свого племінника-дезертира.