Удары по стратегическим заводам в Астраханской и Волгоградской областях. Фото:

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Ракурс

Ураження двох заводів в Астраханській та Волгоградській областях рф підтвердив Генштаб.

У ніч на 3 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Попередньо відомо, що на НПЗ у Волгограді пошкоджені установки первинної переробки. А на газопереробному заводі в Астрахані триває пожежа і робота підприємства зупинена.

У Генштабі додали, що ці стратегічні об'єкти виготовляють велику кількість пального для російської окупаційної армії. І наголосили, що й надалі триватиме бойова робота по об'єктах ворога, які задіяні у війні проти України, триватиме.

Астраханський газопереробний завод «Газпрому» — один із найбільших у світі газохімічних комплексів, який працює з 1985 року. Це найбільше підприємство Астраханської області, там працює 5 тис. 600 робітників. Завод є одним із ключових російських підприємств, яке забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину та дизельного пального.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони 3 лютого заявило про нібито відбиття чергової атаки дронів. Окупанти стверджують про «знищення» 70 БпЛА над Волгоградською, Астраханською, Бєлгородською, Курською та Воронезькою областями.