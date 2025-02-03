Британский политик записался в Интернациональный легион ВСУ

https://racurs.ua/n203754-britanskiy-politik-zapisalsya-v-internacionalnyy-legion-vsu.html

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Колишній заступник голови Консервативної партії Джек Лопресті дав перше інтерв’ю The Independent після того, як пішов добровольцем служити в українській армії

55-річний політик добровільно доєднався до Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Лопресті ще на посаді депутата приїздив до України та підтримував у парламенті надання більшої допомоги Києву. Однак після поразки Консервативної партії на виборах у липні 2024-го він втратив своє місце у парламенті.

Після цього вирішив долучитися до українського війська.

Лопресті наразі не перебуває на передовій, а виконує допоміжні роботи. Він відповідає за дипломатію, закупівлю зброї, а також деяку роботу з ветеранами та благодійними організаціями, що працюють в Україні.

Він розповів The Independent:

Я живу в Києві, але постійно подорожую Україною. Минулого тижня побував у містах Харків і Полтава на сході країни.

Лопресті сказав, що українці все ще дуже готові до боротьби, майже через три роки після того, як путін розпочав своє вторгнення 24 лютого 2022 року.