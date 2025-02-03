USAID объединят с Госдепартаментом США, его возглавит Рубио

https://racurs.ua/n203758-usaid-obedinyat-s-gosdepartamentom-ssha-ego-vozglavit-rubio.html

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) об'єднають з Держдепартаментом США, воно продовжить надавати гуманітарну допомогу, пише CBS News з посиланням на трьох американських чиновників.

Але у відомстві планують значно скоротити робочу силу. Дональд Трамп призначив очільником USAID чинного держсекретаря США Марко Рубіо. Останній це також підтвердив. Він став виконуючим обов’язки адміністратора (директора) USAID. рубіо сказав, що велика частина важливих програм продовжиться під егідою Держдепартаменту, повідомляє New York Times

Деякі демократи надіслали листа Марко Рубіо, в якому заявили, що об'єднання USAID з Держдепартаментом має схвалити Конгрес. Вони наголосили, що відомство відокремлене, зокрема, для того, щоб швидко розгортати іноземну допомогу США.

USAID — це найбільший у світі донор. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році. Програми USAID діють і в Україні.

Раніше Центральний офіс USAID у Вашингтоні закрили, а співробітникам агентства в електронному листі наказали там не з’являтись.

Цієї ночі більш як 600 співробітників заблокували в комп’ютерних системах USAID. А ті, хто ще мав доступ, отримали електронні листи про те, що «за вказівкою керівництва Агентства будівля штаб-квартири буде закрита для персоналу в понеділок, 3 лютого».

Логотипи, а також фотографії USAID зняли зі стін будівлі. А основний сайт агентства та його сторінки у соцмережах припинили роботу.

Маск заявив, що USAID потрібно закрити, адже «це не яблуко з хробаком, а миска з черв’яками без яблука. Й треба позбутися всього цього, бо це не підлягає відновленню». Припускають, що Трамп може ліквідувати агентство та передати його функції Державному департаменту США.