В МИД ответили на заявление Дуды об "опасных украинских ветеранах"

https://racurs.ua/n203760-v-mid-otvetili-na-zayavlenie-dudy-ob-opasnyh-ukrainskih-veteranah.html

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В українському МЗС відповіли на заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що ветерани, які повернуться з російсько-української війни є загрозою для безпеки Європи.

Українські воїни — не загроза, а гарант безпеки Європи, — ідеться в заяві МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Крім того, у МЗС наголосили, що ще з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.

Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу, — підсумували у МЗС.

Закінчення війни з росією може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності. Про це раніше заявив президент Польщі Анджей Дуда у розмові з Financial Times.

Тисячі людей повертаються з лінії фронту додому. У багатьох із тих, хто воює з росією, будуть проблеми з психікою, — заявив Дуда.

За його словами, чимало ветеранів страждатимуть від ПТСР і опиняться в зруйнованих містах і селах, де не буде ні житла, ні роботи, ні перспектив.