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Ракурс
В Одессе военнообязанный просидел сутки в Mercedes, чтобы не ехать в ТЦК

В Одессе военнообязанный просидел сутки в Mercedes, чтобы не ехать в ТЦК (ВИДЕО)

3 фев 2025, 22:12
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В Одесі військовозобов’язаний просидів майже добу в Mercedes, щоб не їхати до ТЦК і СП.

Майже добу просидів чоловік у своєму автомобілі Mercedes, намагаючись уникнути поїздки до територіального центру комплектування.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, машину зупинили 2 лютого близько 21:00 за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів виявилося, що водій перебуває в розшуку за неявку до військкомату для оновлення даних.

У зв’язку з чим, йому запропонували прослідувати до РТЦК. Однак, чоловік зачинився в автомобілі та не виконував розпоряджень поліцейських.

Раптово водій поїхав з місця правопорушення та заїхав до паркінгу одного з ЖК, де зачинився в автомобілі та викликав на допомогу адвокатів та інших сторонніх осіб, які намагалися відволікти увагу поліцейських, — розповіли в патрульній поліції.

На відео, яке розмістили в мережі, видно, що поліцейські автомобілі заблокували Mercedes, щоб він не міг покинути стоянку. О 21.00 3 лютого патрульні заявили, що водія таки супроводили до лікарні та передали РТЦК і СП.

Источник: Ракурс


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