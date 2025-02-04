Мошенники рассылают фейковые письма якобы от «Дії», фото: Государственная налоговая служба

https://racurs.ua/n203768-nalogovaya-preduprejdaet-o-feykovyh-pismah-yakoby-ot-diyi-foto.html

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Державна податкова служба попереджає про зафіксовані впродовж останніх днів випадки розповсюдження електронних листів, які надіслані нібито від «Дії», щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування.

Такі листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що на вказаній фейковій сторінці шахраї розміщують:

інформацію про «щорічне податкове відшкодування»;

інструкції щодо проходження ідентифікації;

пропонують ввести особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).

Отримані дані можуть бути використані для:

прив’язки вашого акаунта до нового пристрою;

авторизації у вашому банківському акаунті, що дозволяє їм вивести кошти з рахунку.

Також відомство навело приклади веб-посилань на фішингові сторінки:

hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/index.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848

hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/loadingReview.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848

hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/review.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848

hxxps://diia-gov[.]com/sign/account/one-time/reviewdata.php?ID=c881dd31c6714f7b7bfd5954a1e47848

Податківці закликають українців користуючись електронною поштою: