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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Гуляйполю, фото: Запорожская ОВА

Рашисты ударили КАБами по Гуляйполю, ранена женщина (ФОТО)

4 фев 2025, 14:36
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Російські загарбники вдарили керованими бомбами по прифронтовому місту Гуляйполю Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок авіаудару було поранено жінку.

Поранену доправили до лікарні. Їй буде надана вся необхідна допомога, — зазначив Федоров.

Наслідки російського авіаудару по Гуляйполю, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


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