Последствия российского авиаудара по Гуляйполю, фото: Запорожская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники вдарили керованими бомбами по прифронтовому місту Гуляйполю Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок авіаудару було поранено жінку.