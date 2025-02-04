Последствия ракетного удара по Изюму, фото: Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n203774-raketnyy-udar-po-izumu-razrushil-chast-zdaniya-gorsoveta-zelenskiy.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, завдали ракетного удару по місту Ізюму на Харківщині.

Внаслідок удару зруйновано частину будівлі міської ради. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих та 20 поранених. Рятувальна операція триває.