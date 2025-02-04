Рашисты нанесли ракетную атаку по Изюму, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n203771-rashisty-udarili-ballistikoy-po-centru-izuma-chetvero-pogibshih.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили балістичною ракетою по центру міста Ізюма на Харківщині.

Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару:

чотири людини загинули;

20 людей постраждали, серед них щонайменше п’ятеро госпіталізовані;

ще одна людина перебуває під завалами;

частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Ліквідація наслідків триває. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога та кінологічна служба.