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Рашисты нанесли ракетную атаку по Изюму, фото: «АрмияInform»

Рашисты ударили баллистикой по центру Изюма — четверо погибших

4 фев 2025, 12:27
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Російські загарбники вдарили балістичною ракетою по центру міста Ізюма на Харківщині.

Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару:

  • чотири людини загинули;
  • 20 людей постраждали, серед них щонайменше п’ятеро госпіталізовані;
  • ще одна людина перебуває під завалами;
  • частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Ліквідація наслідків триває. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога та кінологічна служба.

Источник: Ракурс


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