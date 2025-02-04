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Рашисти завдали ракетної атаки по Ізюму, фото: «АрміяInform»
Рашисти вдарили балістикою по центру Ізюма — четверо загиблихhttps://racurs.ua/ua/n203771-rashysty-vdaryly-balistykou-po-centru-izuma-chetvero-zagyblyh.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили балістичною ракетою по центру міста Ізюма на Харківщині.
Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ракетного удару:
- чотири людини загинули;
- 20 людей постраждали, серед них щонайменше п’ятеро госпіталізовані;
- ще одна людина перебуває під завалами;
- частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.
Ліквідація наслідків триває. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога та кінологічна служба.