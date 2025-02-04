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Ракурс
Рашисти завдали ракетної атаки по Ізюму, фото: «АрміяInform»

Рашисти вдарили балістикою по центру Ізюма — четверо загиблих

4 лют 2025, 12:27
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Російські загарбники вдарили балістичною ракетою по центру міста Ізюма на Харківщині.

Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару:

  • чотири людини загинули;
  • 20 людей постраждали, серед них щонайменше п’ятеро госпіталізовані;
  • ще одна людина перебуває під завалами;
  • частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Ліквідація наслідків триває. Працюють рятувальники, екстрена медична допомога та кінологічна служба.

Джерело: Ракурс


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