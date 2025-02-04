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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Ізюму, фото: Володимир Зеленський

Ракетний удар по Ізюму зруйнував частину будівлі міськради — Зеленський

4 лют 2025, 14:20
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Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, завдали ракетного удару по місту Ізюму на Харківщині.

Внаслідок удару зруйновано частину будівлі міської ради. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих та 20 поранених. Рятувальна операція триває.

Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя, — наголосив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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