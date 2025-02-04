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Наслідки ракетного удару по Ізюму, фото: Володимир Зеленський
Ракетний удар по Ізюму зруйнував частину будівлі міськради — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n203774-raketnyy-udar-po-izumu-zruynuvav-chastynu-budivli-miskrady-zelenskyy.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, завдали ракетного удару по місту Ізюму на Харківщині.
Внаслідок удару зруйновано частину будівлі міської ради. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Наразі відомо про п’ятьох загиблих та 20 поранених. Рятувальна операція триває.
Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили — сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, — щоб зупинити терор і захистити життя, — наголосив Зеленський.
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