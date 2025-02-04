Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Розпочалася 13-та сесія Верховної Ради, фото: Ярослав Железняк

Перша в історії 13-та сесія Ради розпочалася з провалених голосувань (ФОТО)

4 лют 2025, 13:49
999

Верховна Рада сьогодні, 4 лютого, зібралася на першу в історії 13-ту сесію.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Два рази на рік відкриваються нові сесії Верховної Ради. Сьогодні відкривається історична 13-та сесія, ніколи ще стільки сесій в одному скликанні не було, — наголосив Гончаренко.

Водночас перші голосування рекордної сесії виявилися невдалими:

  • проект Постанови про План законопроектної роботи Парламенту на 2025 рік отримав лише 209 голосів «за»;
  • постанова про порядок денний 13-ї сесії парламенту IX скликання набрали лише 215 з необхідних 226 голосів.

Згодом у Верховній Раді знайшлася необхідна кількість голосів для ратифікації угоди з Великою Британією

А ось коли весь зал голосує, а не тільки Коаліція, то і голоси знайшлись, — зазначив Железняк. — Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України — 245 За.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів