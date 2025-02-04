Началась 13 сессия Верховной Рады, фото: Ярослав Железняк

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 4 лютого, зібралася на першу в історії 13-ту сесію.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Два рази на рік відкриваються нові сесії Верховної Ради. Сьогодні відкривається історична 13-та сесія, ніколи ще стільки сесій в одному скликанні не було, — наголосив Гончаренко.

Водночас перші голосування рекордної сесії виявилися невдалими:

проект Постанови про План законопроектної роботи Парламенту на 2025 рік отримав лише 209 голосів «за»;

постанова про порядок денний 13-ї сесії парламенту IX скликання набрали лише 215 з необхідних 226 голосів.

Згодом у Верховній Раді знайшлася необхідна кількість голосів для ратифікації угоди з Великою Британією