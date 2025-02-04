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Началась 13 сессия Верховной Рады, фото: Ярослав Железняк
Первая в истории 13-я сессия Рады началась с проваленных голосований (ФОТО)https://racurs.ua/n203773-pervaya-v-istorii-13-ya-sessiya-rady-nachalas-s-provalennyh-golosovaniy-foto.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 4 лютого, зібралася на першу в історії 13-ту сесію.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Два рази на рік відкриваються нові сесії Верховної Ради. Сьогодні відкривається історична 13-та сесія, ніколи ще стільки сесій в одному скликанні не було, — наголосив Гончаренко.
Водночас перші голосування рекордної сесії виявилися невдалими:
- проект Постанови про План законопроектної роботи Парламенту на 2025 рік отримав лише 209 голосів «за»;
- постанова про порядок денний 13-ї сесії парламенту IX скликання набрали лише 215 з необхідних 226 голосів.
Згодом у Верховній Раді знайшлася необхідна кількість голосів для ратифікації угоди з Великою Британією
А ось коли весь зал голосує, а не тільки Коаліція, то і голоси знайшлись, — зазначив Железняк. — Ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України — 245 За.