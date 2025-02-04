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Обезвреживание российского беспилотника в Киевской области, фото: ГСЧС
Российский беспилотник обезвредили саперы на Киевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n203772-rossiyskiy-bespilotnik-obezvredili-sapery-na-kievschine-foto.htmlРакурс
На Київщині сапери знешкодили російський безпілотник.
Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.
Зазначається, що підозрілий предмет, схожий на частину дрона, натрапив лісник, який відразу повідомив про це фахівцям.
Піротехніки ДСНС встановили, що це бойова частина російського безпілотника «Герань-2».
Небезпечний елемент вилучили та доправили для подальшого знищення у встановленому порядку.
Шановні громадяни! Нагадуємо: якщо ви виявили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та негайно повідомте за номером 101, — наголошують у відомстві.
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