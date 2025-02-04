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Последствия ударов российских дронов по Черкасщине, фото: ГСЧС
На Черкащине российские дроны вызвали пожары на трех предприятиях (ФОТО)https://racurs.ua/n203764-na-cherkaschine-rossiyskie-drony-vyzvali-pojary-na-treh-predpriyatiyah-foto.htmlРакурс
У Черкасах внаслідок ударів ворожих дронів виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.
Про це сьогодні, 4 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Два осередки займання вже ліквідували, ще одна пожежа досі триває — вогнеборці працюють на місці. Жертв та постраждалих немає, — зазначили у відомстві.
У Telegram-каналі Черкаської ОВА повідомляється, що в межах області сили ППО знищили загалом 12 «шахедів».
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