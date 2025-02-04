Последствия ударов российских дронов по Черкасщине, фото: ГСЧС

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У Черкасах внаслідок ударів ворожих дронів виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.

Про це сьогодні, 4 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Два осередки займання вже ліквідували, ще одна пожежа досі триває — вогнеборці працюють на місці. Жертв та постраждалих немає, — зазначили у відомстві.

У Telegram-каналі Черкаської ОВА повідомляється, що в межах області сили ППО знищили загалом 12 «шахедів».