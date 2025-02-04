Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 270 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n203763-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-270-chelovek-infografika.html

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Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 842 тис. 930 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

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