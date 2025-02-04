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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 270 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 270 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203763-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-270-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 842 тис. 930 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 938 танків;
- 20 тис. 709 бойових броньованих машин;
- 22 тис. 655 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 269 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 53 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 24 тис. 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 54 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 35 тис. 921 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 733 одиниці спеціальної техніки.
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