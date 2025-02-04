Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 270 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 270 человек (ИНФОГРАФИКА)

4 фев 2025, 08:26
999

Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 842 тис. 930 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 938 танків;
  • 20 тис. 709 бойових броньованих машин;
  • 22 тис. 655 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 269 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 53 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 24 тис. 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 54 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 35 тис. 921 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 733 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров