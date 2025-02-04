Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за добу втратили 1 тис. 270 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російська армія за добу втратила 1 тис. 270 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203763-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-270-osib-infografika.htmlРакурс
Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 842 тис. 930 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 938 танків;
- 20 тис. 709 бойових броньованих машин;
- 22 тис. 655 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 269 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 53 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 24 тис. 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 54 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 35 тис. 921 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 733 одиниці спеціальної техніки.
Зміна місця проживання за новими правилами: алгоритм дій військовозобовʼязаних
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...