Рашисти за добу втратили 1 тис. 270 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n203763-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-270-osib-infografika.html

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Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 842 тис. 930 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270 осіб. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

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