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Ракурс
Наслідки ударів російських дронів по Черкащині, фото: ДСНС

На Черкащині російські дрони спричинили пожежі на трьох підприємствах (ФОТО)

4 лют 2025, 08:56
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У Черкасах внаслідок ударів ворожих дронів виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.

Про це сьогодні, 4 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Два осередки займання вже ліквідували, ще одна пожежа досі триває — вогнеборці працюють на місці. Жертв та постраждалих немає, — зазначили у відомстві.

У Telegram-каналі Черкаської ОВА повідомляється, що в межах області сили ППО знищили загалом 12 «шахедів».

Наслідки ударів російських дронів по Черкащині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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