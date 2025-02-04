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Ракурс
Знешкодження російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

Російський безпілотник знешкодили сапери на Київщині (ФОТО)

4 лют 2025, 13:22
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На Київщині сапери знешкодили російський безпілотник.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Зазначається, що підозрілий предмет, схожий на частину дрона, натрапив лісник, який відразу повідомив про це фахівцям.

Піротехніки ДСНС встановили, що це бойова частина російського безпілотника «Герань-2».

Небезпечний елемент вилучили та доправили для подальшого знищення у встановленому порядку.

Шановні громадяни! Нагадуємо: якщо ви виявили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та негайно повідомте за номером 101, — наголошують у відомстві.

Знешкодження російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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