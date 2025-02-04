Знешкодження російського безпілотника на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203772-rosiyskyy-bezpilotnyk-zneshkodyly-sapery-na-kyyivschyni-foto.html

Ракурс

На Київщині сапери знешкодили російський безпілотник.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Зазначається, що підозрілий предмет, схожий на частину дрона, натрапив лісник, який відразу повідомив про це фахівцям.

Піротехніки ДСНС встановили, що це бойова частина російського безпілотника «Герань-2».

Небезпечний елемент вилучили та доправили для подальшого знищення у встановленому порядку.