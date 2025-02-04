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Російські загарбники вдарили керованими бомбами по прифронтовому місту Гуляйполю Запорізької області.
Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок авіаудару було поранено жінку.
Поранену доправили до лікарні. Їй буде надана вся необхідна допомога, — зазначив Федоров.
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