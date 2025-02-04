Наслідки російського авіаудару по Гуляйполю, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n203775-rashysty-vdaryly-kabamy-po-gulyaypolu-poraneno-jinku-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили керованими бомбами по прифронтовому місту Гуляйполю Запорізької області.

Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок авіаудару було поранено жінку.