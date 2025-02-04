Удар по Изюму — в поврежденном здании были налоговая, соцзащита и казначейство

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До 43 зросла кількість постраждалих в Ізюмі внаслідок російського ракетного удару. З них — троє дітей. 5 людей загинули.

Ракета в Ізюмі 4 лютого влучила в адмінбудівлю та ще одну пошкодила поруч, розповів «Суспільному» міський голова Валерій Марченко.

Пошкодило саму адмінбудівлю, ще одну адмінбудівлю, яка розташована поруч, багатоповерхові будинки. Військових тут не було, — сказав він.

За його словами, це будівлі, де працювали: податкова, соцзахист та казначейство. Марченко додав, що п’ятеро поранених госпіталізовані у середньому стані тяжкості, інші з легкими пораненнями.