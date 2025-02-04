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Удар по Ізюму - у пошкодженій будівлі були податкова, соцзахист та казначейство

Удар по Ізюму — у пошкодженій будівлі були податкова, соцзахист та казначейство (ФОТО)

4 лют 2025, 15:27
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До 43 зросла кількість постраждалих в Ізюмі внаслідок російського ракетного удару. З них — троє дітей. П’ятеро людей загинули.

Ракета в Ізюмі 4 лютого влучила в адмінбудівлю та ще одну пошкодила поруч, розповів «Суспільному» міський голова Валерій Марченко.

Пошкодило саму адмінбудівлю, ще одну адмінбудівлю, яка розташована поруч, багатоповерхові будинки. Військових тут не було, — сказав він.

За його словами, це будівлі, де працювали: податкова, соцзахист та казначейство. Марченко додав, що п’ятеро поранених госпіталізовані у середньому стані тяжкості, інші з легкими пораненнями.

Джерело: Ракурс


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