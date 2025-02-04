По Изюму били "Искандером-М", среди пятерых погибших сестры 18 и 19 лет

https://racurs.ua/n203780-po-izumu-bili-iskanderom-m-sredi-pyateryh-pogibshih-sestry-18-i-19-let.html

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По Ізюму били з комплексу Іскандер-М. Вже п’ятеро загиблих.

Ангеліна та Олександра — дві сестри, обидві загинули на місці. Дівчатам було 18 та 19 років. Старша, Ангеліна, була вагітна. Із сестрою та свекрухою вона приїхала до паспортного столу оформлювати документи. Про це написав 4 лютого начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Разом з дівчатами загинув і водій, який їх привіз. Вижила мама чоловіка Ангеліни — вона спочатку побачила чорний дим та вогонь, а потім знайшла своїх рідних.

Під час цього удару сорок сім людей отримали поранення. Росіяни вдарили по будівлі міської адміністрації. Побиті також будинки навколо.

Всі загиблі та поранені — це цивільні мешканці Ізюму, які стали жертвою російської армії.