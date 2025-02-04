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По Ізюму били з "Іскандер-М", серед п'ятьох загиблих сестри 18 та 19 років

По Ізюму били з «Іскандер-М», серед п’ятьох загиблих сестри 18 та 19 років (ФОТО)

4 лют 2025, 16:15
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По Ізюму били з комплексу Іскандер-М. Вже п’ятеро загиблих.

Ангеліна та Олександра — дві сестри, обидві загинули на місці. Дівчатам було 18 та 19 років. Старша, Ангеліна, була вагітна. Із сестрою та свекрухою вона приїхала до паспортного столу оформлювати документи. Про це написав 4 лютого начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Разом з дівчатами загинув і водій, який їх привіз. Вижила мама чоловіка Ангеліни — вона спочатку побачила чорний дим та вогонь, а потім знайшла своїх рідних.

Під час цього удару сорок сім людей отримали поранення. Росіяни вдарили по будівлі міської адміністрації. Побиті також будинки навколо.

Всі загиблі та поранені — це цивільні мешканці Ізюму, які стали жертвою російської армії.

Джерело: Ракурс


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