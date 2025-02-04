Ермак впервые переговорил с советником Трампа по нацбезопасности

https://racurs.ua/n203786-ermak-vpervye-peregovoril-s-sovetnikom-trampa-po-nacbezopasnosti.html

Ракурс

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 4 лютого провів першу телефонну розмову з радником президента США з нацбезпеки Майклом Волцом після його призначення.

Окремо було порушено питання організації особистого контакту між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом «найближчим часом».

Також сторони обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України.

«Ракурс» повідомляв, що «уже є робочі дати, коли приїде американська команда». Про це заявив Зеленський. За словами президента України, учора його команда мала контакти зі спецпредставником Трампа з питань України та рф Кітом Келлогом. Точна дата візиту та склад команди, яка приїде, уточнюються.