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В Украине растет потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии продолжает расти — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n203799-potreblenie-elektroenergii-prodoljaet-rasti-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- сьогодні, станом на 7:30, рівень споживання був на 2,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня;
- вчора, у вівторок 4 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,4% вищим, ніж максимум понеділка 3 лютого.
Причина таких змін — зниження середньодобової температури повітря на всій території України, — зазначають у компанії.
За таких умов українців закликають споживати електроенергію дуже ощадливо з 7.00 до 22.00.
За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно, — наголошують в «Укренерго».
Нагадаємо, вчора, 4 лютого, «Укренерго» повідомляло про застосування аварійних відключень у частині областей України.