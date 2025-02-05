В Украине растет потребление электроэнергии

https://racurs.ua/n203799-potreblenie-elektroenergii-prodoljaet-rasti-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні продовжує зростати споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

сьогодні, станом на 7:30, рівень споживання був на 2,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня;

вчора, у вівторок 4 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,4% вищим, ніж максимум понеділка 3 лютого.

Причина таких змін — зниження середньодобової температури повітря на всій території України, — зазначають у компанії.

За таких умов українців закликають споживати електроенергію дуже ощадливо з 7.00 до 22.00.

За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно, — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, «Укренерго» повідомляло про застосування аварійних відключень у частині областей України.