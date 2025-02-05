Подробности теракта в ТЦК в Ровно установила СБУ. Фото: соцсети

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Теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого влаштували спецслужби рф.

Окупанти заздалегідь планували ліквідацію свого агента, бо він міг свідчити про терористичний акт. Завербованим терористом виявився 21-річний безробітний з Житомирської області, який шукав легких грошей у Телеграмі. Про це 5 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

За вказівкою російських спецслужб чоловік прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм, який був замаскований у туристичному рюкзаку. СБУ стверджує, що терориста навмисно підірвали разом з вибухівкою, з якою він зайшов у середину будівлі.

Слідчі встановили, що до вибухівки був приєднаний мобільний телефон, яким росіяни дистанційно керували. Ще одне фейкове дистанційне управління чоловік тримав у руках, коли заходив до ТЦК.

Ворог зафіксував за допомогою камери телефону, коли фігурант зайшов до приміщення й активували вибухівку дзвінком на мобільний. Внаслідок вибуху загинув російський агент, а восьмеро співробітників ТЦК були поранені.

Зараз триває розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 лютого у Кам’янці-Подільському пролунав вибух вибуху поблизу місцевого ТЦК та СП. Внаслідок інциденту, попередньо, загинув один чоловік, ще четверо людей травмовані.