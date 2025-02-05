Взрыв в ТЦК в Каменце-Подольском. Фото: полиция

https://racurs.ua/n203809-podryvnik-pogib-policiya-raskryla-detali-terakta-v-kamence-podolskom.html

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Вибух поблизу ТЦК у Кам’янці-Подільському 5 лютого призвів до загибелі однієї особи.

Загиблий чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту Територіального центру комплектування із сумкою в руках. Він попросив передати нібито передачу мобілізованому і в цей момент прогримів вибух. Четверо осіб постраждали, а особа з вибухівкою загинула. Про це голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, з початку 2025 року по Україні зафіксовано вже дев’ять таких терористичних актів. Правоохоронці вважають, що за підривами біля приміщень ТЦК і замахами на вбивство поліцейських стоять російські спецслужби, які хочуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві на негативному ставленні до Сил безпеки і оборони.

Нагадаємо, 5 лютого у Кам’янці-Подільському пролунав вибух поблизу місцевого ТЦК та СП. Внаслідок інциденту, попередньо, загинув один чоловік, ще четверо людей травмовані.