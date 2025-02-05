Российская ракета попала в дом в Одесской области. Фото: ОВА

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Одеська область 5 лютого зазнала ракетної атаки з боку російської армії.

Ворог влучив ракетою по житловому недобудованому будинку в Одеському районі. Обстріл забрав життя одного чоловіка, ще один дістав поранення. Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані. На місці атаки працюють екстрені служби. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Били росіяни сьогодні й по Херсонській області. Вранці загарбники атакували дроном Антонівку, внаслідок чого постраждали жінка та двоє чоловіків.

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ поінформували, що на допомогу пораненим вирушили поліцейські. По прибуттю правоохоронців окупанти вдруге атакували. Внаслідок скиду вибухівки з дрона поранення дістали троє співробітників поліції.

У прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, 5 лютого у Дружківці Донецької області російський авіаудар зруйнував житловий будинок, у якому перебували люди. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще двоє були поранені. Ворожа атака пошкодила сім житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів.