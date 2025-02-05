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Наслідки російського обстрілу Дружківки, фото: ДСНС
На Донеччині російський авіаудар зруйнував будинок із людьми (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203802-na-donechchyni-rosiyskyy-aviaudar-zruynuvav-budynok-iz-ludmy-foto.htmlРакурс
У Дружківці на Донеччині російський авіаудар зруйнував житловий будинок, у якому перебували люди.
В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Також внаслідок обстрілу:
- пошкоджені сім житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів;
- на території місцевого підприємства спалахнула пожежа, на площі 144 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
Під час розбору завалів надзвичайники прибрали понад 3 тонни будівельних конструкцій, — зазначили у відомстві.