Последствия российского обстрела Дружковки, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Дружківці на Донеччині російський авіаудар зруйнував житловий будинок, у якому перебували люди.

В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу:

пошкоджені сім житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів;

на території місцевого підприємства спалахнула пожежа, на площі 144 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.