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Последствия российского обстрела Дружковки, фото: ГСЧС

В Донецкой области российский авиаудар разрушил дом с людьми (ФОТО)

5 фев 2025, 13:47
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У Дружківці на Донеччині російський авіаудар зруйнував житловий будинок, у якому перебували люди.

В результаті одна людина загинула, ще двох поранено. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок обстрілу:

  • пошкоджені сім житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів;
  • на території місцевого підприємства спалахнула пожежа, на площі 144 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Під час розбору завалів надзвичайники прибрали понад 3 тонни будівельних конструкцій, — зазначили у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Дружківки, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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