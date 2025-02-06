Северная Корея усовершенствовала свои баллистические ракеты после применения по Украине, - Reuters

https://racurs.ua/n203825-severnaya-koreya-usovershenstvovala-svoi-ballisticheskie-rakety-posle-primeneniya-po-ukraine.html

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Північнокорейські балістичні ракети, які армія рф запускає по Україні, стали точнішими — їхнє відхилення зменшилося з 1−3 км до 50−100 метрів.

Ця тенденція спостерігається з кінця грудня 2024 року, пише Reuters із посиланням на двох українських високопосадовців.

Ракети з північної Кореї тепер оснащені кращими навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування, зазначає видання. КНДР планує передати росії щонайменше 150 ракет у 2025 році.

Експерт зі зброї Ян Ук у Сеульському інституті політичних досліджень заявив агентству, що таке покращення влучності ракет КНДР несе загрозу безпеці Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів.