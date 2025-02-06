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Північна Корея вдосконалила свої балістичні ракети після застосування по Україні, - Reuters

Північна Корея вдосконалила свої балістичні ракети після застосування по Україні, — Reuters

6 лют 2025, 11:39
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Північнокорейські балістичні ракети, які армія рф запускає по Україні, стали точнішими — їхнє відхилення зменшилося з 1−3 км до 50−100 метрів.

Ця тенденція спостерігається з кінця грудня 2024 року, пише Reuters із посиланням на двох українських високопосадовців.

Ракети з північної Кореї тепер оснащені кращими навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування, зазначає видання. КНДР планує передати росії щонайменше 150 ракет у 2025 році.

Експерт зі зброї Ян Ук у Сеульському інституті політичних досліджень заявив агентству, що таке покращення влучності ракет КНДР несе загрозу безпеці Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів.

Це може мати серйозний вплив на стабільність у регіоні та світі, — сказав він.

Джерело: Ракурс


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