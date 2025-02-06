Строительная пена в выхлопной трубе: в Германии подозревают спецслужбы рф в повреждении сотен авто

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Німецька влада підозрює російські спецслужби у пошкодженні сотень автомобілів — таким чином вони хотіли дискредитувати партію «Зелених» перед виборами.

У рамках диверсії у вихлопні труби понад 270 автівок в Берліні, Бранденбурзі, Баварії та Баден-Вюртемберзі залили будівельну піну, а на шибках приклеїли наклейки з написом «Будь зеленішими!» та обличчям міністра економіки Роберта Хабека з партії «Зелених».

Це зробили навмисно, аби розпалити суспільне обурення.

Як пише Politico, злочинцями виявились молоді люди з Сербії, Боснії та Герцеговини й Німеччини, яким російські спецслужби пообіцяли 100 євро за кожну пошкоджену машину. Завдання вони отримували через Viber.

Представники німецької розвідки попереджають, що росія все більше покладається на так званих агентів низького рівня для здійснення операцій впливу. Це не навчені шпигуни, а аматори з дрібного кримінального середовища, готові спричинити хаос за швидку виплату.

Слідчі обшукали будинки підозрюваних, вилучивши мобільні телефони, ноутбуки та банки будівельної піни. За даними Spiegel, поки нікого не затримали, двоє підозрюваних втекли з країни.

Повідомляється, що один із затриманих підозрюваних зізнався, заявивши, що їм пообіцяли кілька тисяч євро та гарантували юридичну підтримку, якщо їх спіймають. Інструкції, за зізнанням, надійшли безпосередньо від російського контакту.