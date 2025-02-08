россия ночью атаковала Украину почти 140 дронами. Фото:

https://racurs.ua/n203880-rossiya-nochu-atakovala-ukrainu-pochti-140-dronami.html

Ракурс

Масовану атаку безпілотників відбили українські захисники.

У ніч на 8 лютого росія атакувала 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Ворог запускав дрони з території країни-агресора — Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Шаталово. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття атаки з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. У Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вдалося збити 67 дронів. Ще 71 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Нічна атака противника призвела до пошкоджень у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Київській областях.

Нагадаємо, минулої ночі російські ударні БпЛА атакували Суми. Один із ворожих дронів влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла велика пожежа.