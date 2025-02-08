рф запланировала провокацию против штаба по обмену пленными. Фото:

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Ракурс

Росіяни готують провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Ворог планує розповсюдити сфальшовані документи, щоб дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Спецслужби рф розсилатимуть папери з емблемами Координаційного штабу чи «шапкою», де йдеться про штаб. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 8 лютого повідомили у Telegram.

Зазначається, що ці матеріали не відповідають стандартам документообігу і містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів.

У ГУР наголосили, що окупанти не припиняють спроб маніпулювати родинами полонених та зниклих безвісти.

Закликаємо бути уважними та пильними, не поширювати у своїх соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу. Про будь-яку спробу вимагати гроші за «послуги», пов’язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури, — наголосили розвідники.

Нагадаємо, 5 лютого Україна повернула додому 150 військовослужбовців — солдатів, сержантів та офіцерів. Серед звільнених були воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.