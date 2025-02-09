Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 460 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n203904-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-460-chelovek-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 849 тис. 320 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: