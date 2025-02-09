Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 460 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 460 человек (ИНФОГРАФИКА)

9 фев 2025, 08:52
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 849 тис. 320 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 9 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 992 танки;
  • 20 тис. 797 бойових броньованих машин;
  • 22 тис. 844 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 273 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 56 одиниць засобів ППО;
  • 370 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 24 тис. 486 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 54 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 36 тис. 529 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 739 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров