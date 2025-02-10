рф потеряла в войне с Украиной уже более 10 тыс. танков. Фото:

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Армія росії втратила з початку повномасштабної війни вже понад 10 тис. танків і більш ніж 850 тис. військових.

Зокрема, за минулу добу були ліквідовані ще 1 тис. 170 окупантів. У ході боїв також були знищені дев’ять танків, 16 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем та три системи протиповітряної оборони противника. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 10 лютого повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 850 тис. 490 (+1170) осіб,

танків — 10 тис. 1 (+9) од,

бойових броньованих машин — 20 тис. 813 (+16) од,

артилерійських систем — 22 тис. 879 (+35) од,

РСЗВ — 1 тис. 273 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис. 59 (+3) од,

літаків — 370 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 тис. 623 (+137),

крилаті ракети — 3 тис. 54 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 36 тис. 638 (+109) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 740 (+1).

Нагадаємо, 9 лютого оператори БпЛА 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразили декілька одиниць ворожої техніки у районі Торецька. Дрони спопелили кілька одиниць бойових машин піхоти, танків та реактивних систем залпового вогню «Град». Також була ліквідована російська піхота.