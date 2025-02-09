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Ракурс
Оператори БпЛА спалили російську техніку біля Торецька. Фото: Генштаб

Оператори БпЛА відбили російський штурм біля Торецька (ВІДЕО)

9 лют 2025, 19:22
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Російський штурм на Торецькому напрямку відбили українські захисники.

Зокрема, пілоти 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ уразили декілька одиниць ворожої техніки у районі Торецька. БпЛА спопелили кілька одиниць бойових машин піхоти, танків та реактивних систем залпового вогню «Град». Також була ліквідована російська піхота. Відповідне відео 28-ма бригада опублікувала у соцмережах.

На кадрах видно, як частина бронетехніки окупантів підірвалася на українських мінах. Не допомогло ворогу навіть і використання саморобних мінних тралів. Згодом по противнику відпрацювали безпілотники-бомбардувальники та FPV дрони. На піхотинців армії рф, зокрема, скидали міни з БпЛА.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» пошкодила та знищила сім одиниць бронетехніки ворога — два танки, два БТР, два БМП та броньований тягач БТС-4.

Джерело: Ракурс


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