Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203913-sim-odynyc-bronetehniky-znyschyly-drony-prykordonnykiv-na-kramatorskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Краматорському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» пошкодила та знищила сім одиниць бронетехніки ворога — два танки, два БТР, два БМП та броньований тягач БТС-4.

Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.