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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Сім одиниць бронетехніки знищили дрони прикордонників на Краматорському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203913-sim-odynyc-bronetehniky-znyschyly-drony-prykordonnykiv-na-kramatorskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» пошкодила та знищила сім одиниць бронетехніки ворога — два танки, два БТР, два БМП та броньований тягач БТС-4.
Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір, — наголошують у ДПСУ.