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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Сім одиниць бронетехніки знищили дрони прикордонників на Краматорському напрямку (ВІДЕО)

9 лют 2025, 13:37
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На Краматорському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» пошкодила та знищила сім одиниць бронетехніки ворога — два танки, два БТР, два БМП та броньований тягач БТС-4.

Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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