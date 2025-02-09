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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Семь единиц бронетехники уничтожили дроны пограничников на Краматорском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203913-sem-edinic-bronetehniki-unichtojili-drony-pogranichnikov-na-kramatorskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» пошкодила та знищила сім одиниць бронетехніки ворога — два танки, два БТР, два БМП та броньований тягач БТС-4.
Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір, — наголошують у ДПСУ.