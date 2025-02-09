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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Семь единиц бронетехники уничтожили дроны пограничников на Краматорском направлении (ВИДЕО)

9 фев 2025, 13:37
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На Краматорському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» пошкодила та знищила сім одиниць бронетехніки ворога — два танки, два БТР, два БМП та броньований тягач БТС-4.

Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Попри намагання противника прорвати наші позиції на Краматорському напрямку, прикордонники чинять йому гідний опір, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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