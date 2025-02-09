Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n203913-sem-edinic-bronetehniki-unichtojili-drony-pogranichnikov-na-kramatorskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Краматорському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» пошкодила та знищила сім одиниць бронетехніки ворога — два танки, два БТР, два БМП та броньований тягач БТС-4.

Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.