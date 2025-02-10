Украинская ПВО ночью сбила 61 из 83 российских дронов. Фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n203931-pvo-nochu-sbila-61-iz-83-rossiyskih-dronov.html

Ракурс

Росіяни запустили по Україні понад 80 безпілотників.

У ніч на 10 лютого країна-агресор атакувала 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали з різних напрямків росії — Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

У Повітряних силах підтвердили збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. ППО працювала у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Ще 22 дрони були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російські дрони атакували Суми. Один із ворожих БпЛА влучив в автомобільну стоянку в житловому кварталі. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1987 року народження, її доправили до шпиталю. Пожежа, яка виникла, знищила шість і пошкодила 15 автомобілів. Також були пошкоджені вікна у п’яти навколишніх житлових будинках.