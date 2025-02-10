«Шахед» влучив в автомобільну стоянку в житловому кварталі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203927-shahed-vluchyv-v-avtomobilnu-stoyanku-v-jytlovomu-kvartali-sum-foto.html

Ракурс

Російська армія у ніч на 10 лютого атакувала дронами Суми.

Один із ворожих БпЛА влучив в автомобільну стоянку в житловому кварталі. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1987 року народження, її доправили до шпиталю. Про це Сумська міська рада повідомила у соцмережах.

Пожежа, яка виникла, знищила шість автомобілів. Ще приблизно 15 транспортних засобів було пошкоджено. Окрім того, виявлено пошкодження вікон у п’яти навколишніх житлових будинках по вулиці Збройних сил України та вулиці Заливна. В школі № 29 влада організувала штаб з ліквідації наслідків обстрілу.

Національна поліція та ДСНС оприлюднили фото наслідків удару російського «Шахеда».

Нагадаємо, ввечері 9 лютого російська армія російська ракета влучила в одну з промислових зон Сум. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.